Скільки безпілотників збила ППО вночі 12 квітня — зведення Повітряних сил

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Facebook/Анатолій Штефан

Російські війська в ніч проти суботи, 12 квітня, атакували Україну дронами "шахед". Сили протиповітряної оборони знищили в небі над областями 56 безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 12 квітня

Вночі ворог запустив по Україну 88 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряну атаку над областями відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на дев'яту ранку відомо про збиття 56 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі.

Ще 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені. Однак внаслідок російської атаки декілька регіонв постраждали — Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, російські окупанти вдарили балістикою по Дніпру 10 квітня. Внаслідок атаки поранено дев'ять людей.

За словами мера міста Бориса Філатова, ракета влучила у склад серветок та памперсів.