Обстріл Дніпра 10 квітня — кількість постраждалих зросла

У Дніпрі зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 10 квітня. Наразі відомо про девʼятьох поранених.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у пʼятницю, 11 квітня.
Постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра 10 квітня
"У Дніпрі, за уточненою інформацією, через ракетний удар напередодні постраждали девʼять людей", — розповів Лисак.
За його словами, лише зранку рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, яка сталася внаслідок російського влучання.
Нагадаємо, 10 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпрі. Ворог вбив місцевого мешканця.
Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по складу серветок і памперсів. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.
Читайте Новини.LIVE!