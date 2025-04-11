Обстріл Дніпра 10 квітня — кількість постраждалих зросла

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Дніпра 10 квітня. Фото: ДСНС

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 10 квітня. Наразі відомо про девʼятьох поранених.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у пʼятницю, 11 квітня.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Дніпра 10 квітня

"У Дніпрі, за уточненою інформацією, через ракетний удар напередодні постраждали девʼять людей", — розповів Лисак.

За його словами, лише зранку рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, яка сталася внаслідок російського влучання.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпрі. Ворог вбив місцевого мешканця.

Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по складу серветок і памперсів. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.