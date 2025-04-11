Обстрел Днепра 10 апреля — количество пострадавших возросло

В Днепре возросло количество раненых в результате обстрела
В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского удара 10 апреля. Сейчас известно о девяти раненых.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 11 апреля.
Пострадавшие в результате обстрела Днепра 10 апреля
"В Днепре, по уточненной информации, из-за ракетного удара накануне пострадали девять человек", — рассказал Лысак.
По его словам, только утром спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, который произошел в результате российского попадания.
Напомним, 10 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Враг убил местного жителя.
Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по складу салфеток и памперсов. В результате обстрела возник масштабный пожар.
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