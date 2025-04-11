Обстрел Днепра 10 апреля — количество пострадавших возросло

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Днепра 10 апреля. Фото: ГСЧС

В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского удара 10 апреля. Сейчас известно о девяти раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 11 апреля.

Реклама

Читайте также:

Пострадавшие в результате обстрела Днепра 10 апреля

"В Днепре, по уточненной информации, из-за ракетного удара накануне пострадали девять человек", — рассказал Лысак.

По его словам, только утром спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, который произошел в результате российского попадания.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 10 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Враг убил местного жителя.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по складу салфеток и памперсов. В результате обстрела возник масштабный пожар.