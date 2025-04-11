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В Днепре возросло количество раненых в результате обстрела

11 апреля 2025 08:06
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Днепра 10 апреля — количество пострадавших возросло
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Днепра 10 апреля. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

В Днепре возросло количество пострадавших в результате российского удара 10 апреля. Сейчас известно о девяти раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 11 апреля.

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"В Днепре, по уточненной информации, из-за ракетного удара накануне пострадали девять человек",  рассказал Лысак.

По его словам, только утром спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, который произошел в результате российского попадания.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 10 апреля российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. Враг убил местного жителя.

Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по складу салфеток и памперсов. В результате обстрела возник масштабный пожар.

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