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Россия ночью атаковала дронами — сколько целей сбила ПВО

12 апреля 2025 09:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Сколько беспилотников сбила ПВО ночью 12 апреля - сводка Воздушных сил
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Facebook/Анатолий Штефан
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на субботу, 12 апреля, атаковали Украину дронами "шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над областями 56 беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 12 апреля

Ночью враг запустил по Украине 88 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

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Воздушную атаку над областями отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны. По состоянию на девять утра известно о сбитии 56 дронов на севере, юге, востоке и в центре.

Еще 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны. Однако в результате российской атаки несколько регионов пострадали — Харьковщина, Киевщина, Одещина, Днепропетровщина и Донеччина.

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Какое количество дроном сбила ПВО 12 апреля
Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, российские оккупанты ударили баллистикой по Днепру 10 апреля. В результате атаки ранены девять человек.

По словам мэра города Бориса Филатова, ракета попала в склад салфеток и памперсов.

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