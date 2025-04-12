Сколько беспилотников сбила ПВО ночью 12 апреля - сводка Воздушных сил

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Facebook/Анатолий Штефан

Российские войска в ночь на субботу, 12 апреля, атаковали Украину дронами "шахед". Силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над областями 56 беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 12 апреля

Ночью враг запустил по Украине 88 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений: Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

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Воздушную атаку над областями отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны. По состоянию на девять утра известно о сбитии 56 дронов на севере, юге, востоке и в центре.

Еще 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны. Однако в результате российской атаки несколько регионов пострадали — Харьковщина, Киевщина, Одещина, Днепропетровщина и Донеччина.

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Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, российские оккупанты ударили баллистикой по Днепру 10 апреля. В результате атаки ранены девять человек.

По словам мэра города Бориса Филатова, ракета попала в склад салфеток и памперсов.

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