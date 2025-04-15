РФ вернула бронетехнику на фронт - детали от ISW

Российские оккупанты на танках. Иллюстративное фото: AFP

Российские войска вернулись к использованию бронетехники на фронте. Долгое время россияне ограниченно применяли ее.

Об этом пишет ISW во вторник, 15 апреля.

Реклама

Читайте также:

Использование бронетехники

По словам аналитиков, россияне активизируют использование бронетехники на всем фронте. В конце 2024 года — начале 2025 года бронетехника выполняла преимущественно функции огневой поддержки, а войска полагались на пехотные атаки.

Представитель Луганской группировки ВСУ Дмитрий Запорожец заявил, что 12 апреля украинские войска отбили усиленную ротную механизированную атаку россиян в направлении Ступочек и Клещеевки возле Часового Яра. В ней участвовали 13 бронемашин, несколько гражданских автомобилей и мотоциклы.

Бригада, действующая в направлении Новопавловки, показала кадры, как россияне проводят усиленную ротную механизированную атаку с использованием более 20 единиц бронетехники, в частности, более 10 БМП и нескольких танков. Они пытались продвинуться волной мотоциклов впереди атакующей бронетехники, чтобы быстро добраться до украинских позиций.

Другая украинская бригада, которая действует неподалеку, заявила о штурме возле Вольного Поля, где удалось уничтожить два танка и 12 БМП России.

14 апреля Национальная гвардия опубликовала кадры, на которых российские войска проводят усиленную ротную механизированную атаку с тремя танками, 18 БМП и неустановленным количеством боевых машин МТ-ЛБ и 41 мотоциклом на Запорожском направлении. Там удалось отбить атаку и уничтожить два БМП и один БТР.

Изменение тактики РФ на фронте

Ранее российские войска в основном полагались на небольшие пехотные группы для продвижения, а бронетехнику использовали для транспортировки пехоты к линии фронта и огневой поддержки атак.

Сейчас они продолжают наступления небольшими пехотными группами, но снова привлекают бронетехнику к фронтовым штурмовым операциям.

В то же время представитель "Хортицы" Виктор Трегубов сообщил, что российские войска используют больше гражданских автомобилей на Покровском направлении из-за их лучшей маневренности для уклонения от дронов. По его словам, именно беспилотники делают использование бронетехники россиян неэффективным.

Напомним, военный 5-й ОШБр Юрий Сиротюк в эфире Ранок.LIVE сообщил об усилении штурмов россиян на Бахмутском направлении.

А на Харьковском направлении наблюдается увеличение активности врага — он наращивает личный состав.