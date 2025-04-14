РФ посилила штурми біля Бахмута, але зазнає невдачі, — військовий

Українські військові. Фото: Генштаб

На Бахмутському напрямку фронту російські війська посилили штурми. Водночас всі вони безрезультатні й ворог зазнає втрат.

Про це розповів старший сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр Юрій Сиротюк в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 14 квітня.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

"Протягом крайніх тижнів спостерігаємо збільшення інтенсивності боїв на Бахмутському напрямку. Тобто ворог збоку Бахмута, в районі Іванівського намагається наступати на Часів Яр", — сказав Сиротюк.

За словами військового, там є природна перепона — канал Сіверський Донець-Донбас. На цій ділянці ворог намагається концентрувати живу в трубах. Він уточнив, що там російські окупанти і помирають.

"Ворог знову повернувся до практики механізованих штурмів, тут давно цього не було, тому що рельєф місцевості не дозволяв їм цього робити. Але тепер вони активно накопичуються, збирають рештки залізяччя, штурмують і помирають", — зауважив Сиротюк.

Він наголосив, що інтенсивність штурмів та обстрілів істотно зросла, але також зросла кількість смертей окупантів — вони мають нульові результати. Водночас якщо росіяни перейдуть цей канал, то до Костянтинівки залишається близько шести кілометрів.

"Рівнина, практично відсутня велика кількість населених пунктів. Це дасть змогу розпочати бої. Їхні штурми дуже безглуздо виглядають. Крайній штурм був в суботу вранці, а зараз будь-яке пересування та логістика можлива виключно за поганої погоди — і для ворога, і для нас", — додав старший сержант.

Раніше аналітики ISW писали, що через успішні контратаки на фронті просування російських військ сповільнюється.

Також ГУР перехопило розмову окупантів, в якій командир ЗС РФ віддав наказ стріляти у своїх.