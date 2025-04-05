Командир РФ наказав стріляти по своїх — перехоплення ГУР

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російський командир віддав наказ стріляти у своїх же військових. Інший окупант без вагань погодився на це та пообіцяв виконати завдання. Розмову росіян перехопила українська розвідка.

Про це повідомило ГУР МОУ в суботу, 5 квітня.

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Перехоплена розмова окупантів

У перехопленій українськими розвідниками розмові командир окупаційної армії наказує стріляти по суміжному підрозділу. Мовляв, через непослух та невиконання наказів.

"55-ку нах**й, застрілити, наказ комбата — стріляти їх", — каже окупант.

Інший росіянин погодився з командиром. У відповідь на наказ вбивати своїх же, він зазначив, що "все зрозумів".

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли про те, що на Запоріжжі у Мелітополі був підірваний броньований автомобіль. В машині перебували кадирівці.

Також ми писали про те, що прикордонники РУБпАК "Фенікс" атакували стратегічні цілі ворога. В результаті точних ударів знищили техніку росіян.