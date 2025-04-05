Командир РФ наказав стріляти по своїх — перехоплення ГУР

Наказали стріляти по своїх — ГУР перехопило розмову росіян
Російський командир віддав наказ стріляти у своїх же військових. Інший окупант без вагань погодився на це та пообіцяв виконати завдання. Розмову росіян перехопила українська розвідка.
Про це повідомило ГУР МОУ в суботу, 5 квітня.
Перехоплена розмова окупантів
У перехопленій українськими розвідниками розмові командир окупаційної армії наказує стріляти по суміжному підрозділу. Мовляв, через непослух та невиконання наказів.
"55-ку нах**й, застрілити, наказ комбата — стріляти їх", — каже окупант.
Інший росіянин погодився з командиром. У відповідь на наказ вбивати своїх же, він зазначив, що "все зрозумів".
Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли про те, що на Запоріжжі у Мелітополі був підірваний броньований автомобіль. В машині перебували кадирівці.
Також ми писали про те, що прикордонники РУБпАК "Фенікс" атакували стратегічні цілі ворога. В результаті точних ударів знищили техніку росіян.
Читайте Новини.LIVE!