Прикордонники РУБпАК "Фенікс" вразили САУ 2С5 «Гіацинт-С росіян — відео

Прикордонники знищили укриття окупантів. Фото: скриншот

Прикордонники РУБпАК "Фенікс" здійснили атаку на стратегічні цілі ворога, значно послабивши його позиції. В результаті точних ударів було знищено техніку росіян.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України у Telegram у суботу, 5 квітня.

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В результаті точних ударів було знищено самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С", яка використовувалася для обстрілів українських позицій.

Також бійці знищили броньовану машину "Тигр", що значно ускладнило пересування противника.

Крім того, українські прикордонники успішно знищили укриття з особовим складом ворога, що дозволило зменшити кількість сил противника в цьому районі.

Раніше прикордонники зупинили спробу російського штурму в Донецькій області і показали відео.

Також на Покровському напрямку бійці ЗСУ дронами знищили танк росіян, момент влучання потрапив на відео.