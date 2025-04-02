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Прикордонники зупинили спробу штурму РФ на Донеччині — відео

2 квітня 2025 18:48
Аркадій Пастула - Редактор
Прикордонники вдарили по окупантах на Донеччині — ефектне відео
Удар по окупантах на Донеччині. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" зупинили спробу російського штурму в Донецькій області. Крім того, ворог втратив військову техніку.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 2 квітня.

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Прикордонники влучними ударами знищили російський танк та дві бойові машини піхоти в Донецькій області.

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Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Спроба російського штурму була зупинена.

Нагадаємо, українські бійці завдали удару по окупантах у Харківській області, де ворог намагався облаштувати позиції.

Раніше у Донецькій області захисники зірвали штурм окупантів за допомогою безпілотників. 

Україна прикордонники Донецька область військова техніка окупанти ДПСУ
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