Прикордонники вдарили по окупантах на Донеччині — ефектне відео

Удар по окупантах на Донеччині. Фото: скриншот

Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" зупинили спробу російського штурму в Донецькій області. Крім того, ворог втратив військову техніку.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 2 квітня.

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Удари по окупантах у Донецькій області

Прикордонники влучними ударами знищили російський танк та дві бойові машини піхоти в Донецькій області.

Знищення російської техніки. Фото: скриншот

Спроба російського штурму була зупинена.

Нагадаємо, українські бійці завдали удару по окупантах у Харківській області, де ворог намагався облаштувати позиції.

Раніше у Донецькій області захисники зірвали штурм окупантів за допомогою безпілотників.