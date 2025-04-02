Прикордонники вдарили по окупантах на Донеччині — ефектне відео

Прикордонники зупинили спробу штурму РФ на Донеччині — відео
Бійці прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" зупинили спробу російського штурму в Донецькій області. Крім того, ворог втратив військову техніку.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у середу, 2 квітня.
Удари по окупантах у Донецькій області
Прикордонники влучними ударами знищили російський танк та дві бойові машини піхоти в Донецькій області.
Спроба російського штурму була зупинена.
Нагадаємо, українські бійці завдали удару по окупантах у Харківській області, де ворог намагався облаштувати позиції.
Раніше у Донецькій області захисники зірвали штурм окупантів за допомогою безпілотників.
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