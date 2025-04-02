Пограничники ударили по оккупантам в Донецкой области — эффектное видео

Удар по оккупантам в Донецкой области. Фото: скриншот

Бойцы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" остановили попытку российского штурма в Донецкой области. Кроме того, враг потерял военную технику.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в среду, 2 апреля.

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Удары по оккупантам в Донецкой области

Пограничники точными ударами уничтожили российский танк и две боевые машины пехоты в Донецкой области.

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот

Попытка российского штурма была остановлена.

Напомним, украинские бойцы нанесли удар по оккупантам в Харьковской области, где враг пытался обустроить позиции.

Ранее в Донецкой области защитники сорвали штурм оккупантов с помощью беспилотников.