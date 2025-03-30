Окупанти штурмували свої власні позиції біля Новоандріївки — відео

Знищена техніка окупантів на Донеччині. Фото: скриншот

Російські окупанти біля Новоандріївки в Донецькій області переплутали власні позиції з українськими. Внаслідок цього вони почали штурм своїх солдатів.

Про це повідомили бійці 72-ї ОМБр у Telegram у неділю, 30 березня.

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"Дуже показову ситуацію вдалося зафіксувати нашим операторам при відбитті штурмів 27 березня", — йдеться у повідомленні.

Бійці розповіли, що спочатку три російські бойові броньовані машини рухалися до позицій ЗСУ для висадки піхоти. Однак після ураження техніки противника загарбників висадили на власних позиціях, а решта почали відступати.

Згодом ворог здійснив повторний штурм. Піхоту висадили туди ж, яка миттєво розстріляла власних солдатів.

За інформацією DeepState, подібні випадки трапляються часто. За березень відомо про ще декілька епізодів.

Допис DeepState. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни не дають окупантам заходити на Сумщину та Харківщину.

Раніше командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький наголосив, що окупанти наразі намагаються виснажити бійців ЗСУ.