Оккупанты штурмовали свои собственные позиции возле Новоандреевки — видео

На Донетчине оккупанты штурмовали собственные позиции — видео
Российские оккупанты возле Новоандреевки в Донецкой области перепутали собственные позиции с украинскими. Вследствие этого они начали штурм своих солдат.
Об этом сообщили бойцы 72 ОМБр в Telegram в воскресенье, 30 марта.
Оккупанты штурмовали самих себя
"Очень показательную ситуацию удалось зафиксировать нашим операторам при отражении штурмов 27 марта", — говорится в сообщении.
Бойцы рассказали, что сначала три российские боевые бронированные машины двигались к позициям ВСУ для высадки пехоты. Однако после поражения техники противника, захватчиков высадили на собственных позициях, а остальные — начали отступать.
Впоследствии враг совершил повторный штурм. Пехоту высадили туда же, которая мгновенно расстреляла собственных солдат.
По информации DeepState, подобные случаи случаются часто. За март известно о еще нескольких эпизодах.
Напомним, 29 марта Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины не дают оккупантам заходить на Сумщину и Харьковщину.
Ранее командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий отметил, что оккупанты сейчас пытаются истощить бойцов ВСУ.
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