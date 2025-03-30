Оккупанты штурмовали свои собственные позиции возле Новоандреевки — видео

Уничтоженная техника оккупантов в Донецкой области. Фото: скриншот

Российские оккупанты возле Новоандреевки в Донецкой области перепутали собственные позиции с украинскими. Вследствие этого они начали штурм своих солдат.

Об этом сообщили бойцы 72 ОМБр в Telegram в воскресенье, 30 марта.

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"Очень показательную ситуацию удалось зафиксировать нашим операторам при отражении штурмов 27 марта", — говорится в сообщении.

Бойцы рассказали, что сначала три российские боевые бронированные машины двигались к позициям ВСУ для высадки пехоты. Однако после поражения техники противника, захватчиков высадили на собственных позициях, а остальные — начали отступать.

Впоследствии враг совершил повторный штурм. Пехоту высадили туда же, которая мгновенно расстреляла собственных солдат.

По информации DeepState, подобные случаи случаются часто. За март известно о еще нескольких эпизодах.

Пост DeepState. Фото: скриншот

Напомним, 29 марта Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины не дают оккупантам заходить на Сумщину и Харьковщину.

Ранее командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий отметил, что оккупанты сейчас пытаются истощить бойцов ВСУ.