Пограничники РУБпАК "Феникс" поразили САУ 2С5 "Гиацинт-С россиян - видео

Пограничники уничтожили укрытие оккупантов. Фото: скриншот

Пограничники РУБпАК "Феникс" осуществили атаку на стратегические цели врага, значительно ослабив его позиции. В результате точных ударов была уничтожена техника россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины в Telegram в субботу, 5 апреля.

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В результате точных ударов была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С5 "Гиацинт-С", которая использовалась для обстрелов украинских позиций.

Также бойцы уничтожили бронированную машину "Тигр", что значительно усложнило передвижение противника.

Кроме того, украинские пограничники успешно уничтожили укрытие с личным составом врага, что позволило уменьшить количество сил противника в этом районе.

Ранее пограничники остановили попытку российского штурма в Донецкой области и показали видео.

Также на Покровском направлении бойцы ВСУ дронами уничтожили танк россиян, момент попадания попал на видео.