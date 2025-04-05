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Пограничники поразили "жирную" цель россиян — видео

5 апреля 2025 19:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Пограничники РУБпАК "Феникс" поразили САУ 2С5 "Гиацинт-С россиян - видео
Пограничники уничтожили укрытие оккупантов. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Пограничники РУБпАК "Феникс" осуществили атаку на стратегические цели врага, значительно ослабив его позиции. В результате точных ударов была уничтожена техника россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины в Telegram в субботу, 5 апреля.

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В результате точных ударов была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С5 "Гиацинт-С", которая использовалась для обстрелов украинских позиций.

Также бойцы уничтожили бронированную машину "Тигр", что значительно усложнило передвижение противника.

Кроме того, украинские пограничники успешно уничтожили укрытие с личным составом врага, что позволило уменьшить количество сил противника в этом районе.

Ранее пограничники остановили попытку российского штурма в Донецкой области и показали видео.

Также на Покровском направлении бойцы ВСУ дронами уничтожили танк россиян, момент попадания попал на видео.

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