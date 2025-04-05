Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Приказали стрелять по своим — ГУР перехватило разговор россиян arrow

Приказали стрелять по своим — ГУР перехватило разговор россиян

5 апреля 2025 22:08
Ольга Антоновская - редактор
Командир РФ приказал стрелять по своим — перехват ГУР
Российские военные. Фото: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Российский командир отдал приказ стрелять в своих же военных. Другой оккупант без колебаний согласился на это и пообещал выполнить задание. Разговор россиян перехватила украинская разведка.

Об этом сообщило ГУР МОУ в субботу, 5 апреля.

Реклама
Читайте также:

Перехваченный разговор оккупантов

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре командир оккупационной армии приказывает стрелять по смежному подразделению. Мол, из-за непослушания и невыполнения приказов.

"55-ку нах**й, застрелить, приказ комбата — стрелять их", — говорит оккупант.

Другой россиянин согласился с командиром. В ответ на приказ убивать своих же, он отметил, что "все понял".

ГУР перехопило розмову росіян
Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, ранее в ГУР сообщали о том, что на Запорожье в Мелитополе был взорван бронированный автомобиль. В машине находились кадыровцы.

Также мы писали о том, что пограничники РУБпАК "Феникс" атаковали стратегические цели врага. В результате точных ударов уничтожили технику россиян.

российские войска оккупанты война в Украине війна фронт
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама