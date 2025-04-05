Командир РФ приказал стрелять по своим — перехват ГУР

Российские военные. Фото: росСМИ

Российский командир отдал приказ стрелять в своих же военных. Другой оккупант без колебаний согласился на это и пообещал выполнить задание. Разговор россиян перехватила украинская разведка.

Об этом сообщило ГУР МОУ в субботу, 5 апреля.

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Перехваченный разговор оккупантов

В перехваченном украинскими разведчиками разговоре командир оккупационной армии приказывает стрелять по смежному подразделению. Мол, из-за непослушания и невыполнения приказов.

"55-ку нах**й, застрелить, приказ комбата — стрелять их", — говорит оккупант.

Другой россиянин согласился с командиром. В ответ на приказ убивать своих же, он отметил, что "все понял".

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, ранее в ГУР сообщали о том, что на Запорожье в Мелитополе был взорван бронированный автомобиль. В машине находились кадыровцы.

Также мы писали о том, что пограничники РУБпАК "Феникс" атаковали стратегические цели врага. В результате точных ударов уничтожили технику россиян.