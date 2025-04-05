Командир РФ приказал стрелять по своим — перехват ГУР

Приказали стрелять по своим — ГУР перехватило разговор россиян
Российский командир отдал приказ стрелять в своих же военных. Другой оккупант без колебаний согласился на это и пообещал выполнить задание. Разговор россиян перехватила украинская разведка.
Об этом сообщило ГУР МОУ в субботу, 5 апреля.
Перехваченный разговор оккупантов
В перехваченном украинскими разведчиками разговоре командир оккупационной армии приказывает стрелять по смежному подразделению. Мол, из-за непослушания и невыполнения приказов.
"55-ку нах**й, застрелить, приказ комбата — стрелять их", — говорит оккупант.
Другой россиянин согласился с командиром. В ответ на приказ убивать своих же, он отметил, что "все понял".
Напомним, ранее в ГУР сообщали о том, что на Запорожье в Мелитополе был взорван бронированный автомобиль. В машине находились кадыровцы.
Также мы писали о том, что пограничники РУБпАК "Феникс" атаковали стратегические цели врага. В результате точных ударов уничтожили технику россиян.
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