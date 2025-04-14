РФ усилила штурмы возле Бахмута, но терпит неудачу, - военный

Украинские военные. Фото: Генштаб

На Бахмутском направлении фронта российские войска усилили штурмы. В то же время все они безрезультатны и враг несет потери.

Об этом рассказал старший сержант роты огневой поддержки 5-й ОШБр Юрий Сиротюк в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 апреля.

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Ситуация на Бахмутском направлении

"В течение последних недель наблюдаем увеличение интенсивности боев на Бахмутском направлении. То есть враг со стороны Бахмута, в районе Ивановского пытается наступать на Часов Яр", — сказал Сиротюк.

По словам военного, там есть естественная преграда — канал Северский Донец-Донбасс. На этом участке враг пытается концентрировать живую в трубах. Он уточнил, что там российские оккупанты и умирают.

"Враг снова вернулся к практике механизированных штурмов, здесь давно этого не было, потому что рельеф местности не позволял им этого делать. Но теперь они активно накапливаются, собирают остатки железа, штурмуют и умирают", — отметил Сиротюк.

Он отметил, что интенсивность штурмов и обстрелов существенно возросла, но также возросло количество смертей оккупантов — они имеют нулевые результаты. В то же время если россияне перейдут этот канал, то до Константиновки остается около шести километров.

"Равнина, практически отсутствует большое количество населенных пунктов. Это позволит начать бои. Их штурмы очень бессмысленно выглядят. Крайний штурм был в субботу утром, а сейчас любое передвижение и логистика возможна исключительно при плохой погоде — и для врага, и для нас", — добавил старший сержант.

Ранее аналитики ISW писали, что из-за успешных контратак на фронте продвижение российских войск замедляется.

Также ГУР перехватило разговор оккупантов, в котором командир ВС РФ отдал приказ стрелять в своих.