РФ кидає штурмові групи без евакуації — деталі від Ябчанка

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Військовий Збройних сил України Олександр Ябчанка розповів про тактику російських окупантів. За його словами, загарбники штурмують малими групами, жертвуючи власними солдатами.

Про це Олександр Ябчанка розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 17 квітня.

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Ябчанка каже, що така тактика дозволяє противнику закріплюватися невеликими групами на позиціях, а також ускладнювати роботу українських захисників.

"Фактично вони відправляють свою живу силу в одну сторону… представлення такого поняття, як евакуація, практично немає. Приблизно 80% їхньої живої сили ми знищуємо на підході, але все одно якась частина накопичується і потім ті 20% нам треба знаходити, викурювати їх з місць, з укриттів", — розповів військовий.

За його словами, наразі такий вигляд має картина на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку цього року бійцям вдалося уразити 4 910 артсистем окупантів.

Раніше у ЗСУ показали відбиття масованого штурму противника на Новопавлівському напрямку. Внаслідок роботи українських захисників ворог кинув колону техніки.