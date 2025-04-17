РФ кидає штурмові групи без евакуації — деталі від Ябчанка

Військовий ЗСУ пояснив, як окупанти жертвують своїми солдатами
Військовий Збройних сил України Олександр Ябчанка розповів про тактику російських окупантів. За його словами, загарбники штурмують малими групами, жертвуючи власними солдатами.
Про це Олександр Ябчанка розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 17 квітня.
Штурми російських окупантів
Ябчанка каже, що така тактика дозволяє противнику закріплюватися невеликими групами на позиціях, а також ускладнювати роботу українських захисників.
"Фактично вони відправляють свою живу силу в одну сторону… представлення такого поняття, як евакуація, практично немає. Приблизно 80% їхньої живої сили ми знищуємо на підході, але все одно якась частина накопичується і потім ті 20% нам треба знаходити, викурювати їх з місць, з укриттів", — розповів військовий.
За його словами, наразі такий вигляд має картина на лінії бойового зіткнення.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що з початку цього року бійцям вдалося уразити 4 910 артсистем окупантів.
Раніше у ЗСУ показали відбиття масованого штурму противника на Новопавлівському напрямку. Внаслідок роботи українських захисників ворог кинув колону техніки.
Читайте Новини.LIVE!