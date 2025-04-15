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РФ кинула колону техніки для штурму Донеччини — відео боїв

15 квітня 2025 12:24
Анастасія Постоєнко - Редактор
Десантники ЗСУ знищили колону техніки РФ під Новопавлівкою — відео
Військова техніка РФ на Новопавлівському напрямку. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські десантники 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ разом із сусідніми підрозділами відбили масований штурм противника на Новопавлівському напрямку. Ворог кинув у бій понад два десятки одиниць бронетехніки — зокрема кілька танків і більше 15 БМП із піхотою і зазнав поразки.

Про це повідомила пресслужба 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

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Росіяни намагалися прорвати оборону на кілької напрямках

Атака мала очевидну мету — прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках, зокрема й на межі з позиціями суміжних підрозділів. Російські війська діяли нахабно: атакували організованою колоною, намагаючись здолати оборону одним потужним ударом.

Попереду рухалися мотоциклісти, які на високій швидкості маневрували між укриттями, прагнучи прорватися до українських позицій.

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Бої. Фото: скриншот
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Горить техніка на фронті. Фото: скриншот

Втім, українська розвідка завчасно виявила противника. Завдяки злагодженій роботі артилерії, пілотів дронів 71 бригади та допомозі сусідніх частин, сили оборони зірвали бойовий порядок ворога, а згодом — знищили його.

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Підліт дрона до техніки росіян. Фото: скриншот

Бій став черговим прикладом високої боєздатності та професійності підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ, які тримають оборону навіть перед значними механізованими з’єднаннями ворога.

"Техніка залишилася догоряти на полі бою. Розсіяна піхота намагалася сховатися у посадці, однак була знищена fpv-дронами та скидами", — розповіли військові. 

Нагадаємо, ЗСУ показали кадри зруйнованого війною Торецька. Також аналітики ISW назвали цілі російських військ на Покровському напрямку.

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