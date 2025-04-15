Десантники ЗСУ знищили колону техніки РФ під Новопавлівкою — відео

РФ кинула колону техніки для штурму Донеччини — відео боїв
Українські десантники 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ разом із сусідніми підрозділами відбили масований штурм противника на Новопавлівському напрямку. Ворог кинув у бій понад два десятки одиниць бронетехніки — зокрема кілька танків і більше 15 БМП із піхотою і зазнав поразки.
Про це повідомила пресслужба 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.
Росіяни намагалися прорвати оборону на кілької напрямках
Атака мала очевидну мету — прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках, зокрема й на межі з позиціями суміжних підрозділів. Російські війська діяли нахабно: атакували організованою колоною, намагаючись здолати оборону одним потужним ударом.
Попереду рухалися мотоциклісти, які на високій швидкості маневрували між укриттями, прагнучи прорватися до українських позицій.
Втім, українська розвідка завчасно виявила противника. Завдяки злагодженій роботі артилерії, пілотів дронів 71 бригади та допомозі сусідніх частин, сили оборони зірвали бойовий порядок ворога, а згодом — знищили його.
Бій став черговим прикладом високої боєздатності та професійності підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ, які тримають оборону навіть перед значними механізованими з’єднаннями ворога.
"Техніка залишилася догоряти на полі бою. Розсіяна піхота намагалася сховатися у посадці, однак була знищена fpv-дронами та скидами", — розповіли військові.
Нагадаємо, ЗСУ показали кадри зруйнованого війною Торецька. Також аналітики ISW назвали цілі російських військ на Покровському напрямку.
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