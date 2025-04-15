Десантники ВСУ уничтожили колонну техники РФ под Новопавловкой — видео

Военная техника РФ на Новопавловском направлении. Фото: скриншот

Украинские десантники 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ вместе с соседними подразделениями отбили массированный штурм противника на Новопавловском направлении. Враг бросил в бой более двух десятков единиц бронетехники — в том числе несколько танков и более 15 БМП с пехотой и потерпел поражение.

Об этом сообщила пресс-служба 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

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Россияне пытались прорвать оборону на нескольких направлениях

Атака имела очевидную цель — прорвать украинскую оборону сразу на нескольких участках, в том числе и на границе с позициями смежных подразделений. Российские войска действовали нагло: атаковали организованной колонной, пытаясь преодолеть оборону одним мощным ударом.

Впереди двигались мотоциклисты, которые на высокой скорости маневрировали между укрытиями, стремясь прорваться к украинским позициям.

Бои. Фото: скриншот

Горит техника на фронте. Фото: скриншот

Впрочем, украинская разведка заблаговременно обнаружила противника. Благодаря слаженной работе артиллерии, пилотов дронов 71 бригады и помощи соседних частей, силы обороны сорвали боевой порядок врага, а впоследствии — уничтожили его.

Подлет дрона к технике россиян. Фото: скриншот

Бой стал очередным примером высокой боеспособности и профессионализма подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ, которые держат оборону даже перед значительными механизированными соединениями врага.

"Техника осталась догорать на поле боя. Рассеянная пехота пыталась спрятаться в посадке, однако была уничтожена fpv-дронами и сбросами", — рассказали военные.

Напомним, ВСУ показали кадры разрушенного войной Торецка. Также аналитики ISW назвали цели российских войск на Покровском направлении.