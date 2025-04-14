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У ЗСУ показали, який вигляд зараз має Торецьк —відео з висоти

14 квітня 2025 20:06
Анастасія Писаненко - редактор
Який вигляд зараз має Торецьк - відео 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ
Торецьк у квітні 2025. Фото: скріншот
Анастасія Писаненко - редактор

У місті Торецьк Донецької області не вщухають запеклі бої — тривають вуличні зіткнення, штурми та атаки. 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ опублікувала кадри, що демонструють нинішній стан міста.

Про це повідомили у Facebook бригади у понеділок, 14 квітня.

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За словами українських військових, противник перетворив Торецьк на "місто-привид".

"Весна у Торецьку… Впродовж дев’яти місяців 100 омбр разом із приданими їй підрозділами веде Битву за Торецьк. За цей час оскаженілий "р***кій мір" перетворив колись квітуче місто українського Донбасу на місто-привид…", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові з батальйону безпілотних систем VORON 100 ОМБр вивісили синьо-жовтий прапор у Торецьку над шахтою "Центральна".

До цього ексзаступник начальника Генштабу Ігор Романенко розповів, що російські загарбники фактично захопили місто Торецьк  Донецької області.

ЗСУ Донецька область війна в Україні війна Торецьк
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