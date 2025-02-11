Українські військовослужбовці встановили прапор над шахтою в Торецьку — відео

Прапор над шахтою в Торецьку. Фото: скриншот відео

Бійці батальйону безпілотних систем VORON 100 ОМБр вивісили синьо-жовтий прапор у Торецьку. Стяг замайорів над шахтою "Центральна".

Про це в понеділок, 10 лютого, повідомили у 100 ОМБр Сухопутних військ ЗСУ.

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Що відомо про встановлення українського прапору в Торецьку

У бригаді зазначили, що шахта, яку тепер прикрашає український стяг, є найдавнішою шахтою не лише в Торецьку, а й на Донбасі та в Україні загалом.

В оперативно-стратегічному угрупованні "Хортиця" розповіли, що російські окупанти намагалися встановити над цією шахтою свої прапори шість разів.

"У Торецьку, з метою створення відповідної картинки для російських пропагандистських телеканалів та медіа, окупанти шість разів намагалися встановити прапори країни-агресора на різних локаціях. У результаті роботи наших операторів БпЛА російські прапори-триколори були знищені разом із прапороносцями", — йдеться в повідомленні.

Раніше ГУР оприлюднило перехоплення розмови двох росіян. Один із жителів Брянської області радив своєму товаришу бути обережним, бо в їхній місцевості вештаються солдати РФ, які втекли з армії.

Також ми повідомляли, що Міноборони дозволило використовувати на фронті безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES. Ці дрони створили в Україні.