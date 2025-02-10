Населення РФ боїться російських військових — перехоплення ГУР

Російські військові. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Росіяни бояться солдатів своєї ж армії. Зокрема, йдеться про тих, хто втік із війська.

Про це стало відомо з перехоплення, яке ГУР опублікувало в неділю, 9 лютого.

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У розмові, яку перехопили українські розвідники російський селянин із Брянської області закликає іншого чоловіка бути пильним, бо в їхній місцевості вештаються солдат, які втекли з армії.

"На вулиці не гуляєш? А чого ти не гуляєш? Там якийсь утік військовослужбовець. Дивись! А то забіжить. Хрін його знає. Утік", — попереджає росіянин товариша.

Розвідники наголосили, що за кожен воєнний злочин проти українського народу російські злочинці отримають відплату.

Нагадаємо, нещодавно бійці ГУР показали, як знищують російські піхоту та техніку. Упродовж тижня їм вдалося ліквідувати понад три десятки окупантів, 15 одиниць транспорту та 16 інженерно-фортифікаційних споруд.

Також ми повідомляли, що ГУР презентувало власний фільм "Війна за розум". Це документальна стрічка про роботу управління стратегічних комунікацій.