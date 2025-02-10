Население РФ боится российских военных — перехват ГУР

Российские военные. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Россияне боятся солдат своей же армии. В частности, речь идет о тех, кто сбежал из войска.

Об этом стало известно из перехвата, который ГУР опубликовало в воскресенье, 9 февраля.

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В разговоре, который перехватили украинские разведчики, российский сельский житель из Брянской области призывает другого мужчину быть бдительным, потому что в их местности бродят солдаты, которые сбежали из армии.

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит. Хрен его знает. Убежал", — предупреждает россиянин товарища.

Разведчики отметили, что за каждое военное преступление против украинского народа российские преступники получат возмездие.

Напомним, недавно бойцы ГУР показали, как уничтожают российские пехоту и технику. В течение недели им удалось ликвидировать более трех десятков оккупантов, 15 единиц транспорта и 16 инженерно-фортификационных сооружений.

Также мы сообщали, что ГУР представило собственный фильм "Война за разум". Это документальная лента о работе управления стратегических коммуникаций.