Дрони ZEUS і HADES почнуть використовувати у ЗСУ — деталі

ЗСУ починають використовувати нові дрони ZEUS і HADES
Міністерство оборони допустило до використання в армії безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES. Нові дрони були створені в Україні.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 5 лютого.
Нові дрони ZEUS і HADES
Маневрені FPV-дрони цих комплексів оснащені рамами різних розмірів. Завдяки налаштованим двигунам і вдосконаленій системі керування вони здатні переслідувати та вражати швидкісну ворожу техніку.
"Можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога. Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби", — додали у відомстві.
Нагадаємо, Міноборони запускає проєкт із розширення застосування безпілотних наземних комплексів у бригадах ЗСУ.
Також українські воїни почали використовувати наземний роботизований комплекс Гімлі, який підвозить боєприпаси та здійснює евакуацію.
Читайте Новини.LIVE!