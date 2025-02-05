Дрони ZEUS і HADES почнуть використовувати у ЗСУ — деталі

Український військовий запускає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони допустило до використання в армії безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES. Нові дрони були створені в Україні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у середу, 5 лютого.

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Нові дрони ZEUS і HADES

Маневрені FPV-дрони цих комплексів оснащені рамами різних розмірів. Завдяки налаштованим двигунам і вдосконаленій системі керування вони здатні переслідувати та вражати швидкісну ворожу техніку.

Дрони ZEUS і HADES. Фото: Міноборони

"Можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу ворога. Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби", — додали у відомстві.

Нагадаємо, Міноборони запускає проєкт із розширення застосування безпілотних наземних комплексів у бригадах ЗСУ.

Також українські воїни почали використовувати наземний роботизований комплекс Гімлі, який підвозить боєприпаси та здійснює евакуацію.