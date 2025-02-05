Дроны ZEUS и HADES начнут использовать в ВСУ — детали

ВСУ начинают использовать новые дроны ZEUS и HADES
Министерство обороны допустило к использованию в армии беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES. Новые дроны были созданы в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 5 февраля.
Новые дроны ZEUS и HADES
Маневренные FPV-дроны этих комплексов оснащены рамами разных размеров. Благодаря настроенным двигателям и усовершенствованной системе управления они способны преследовать и поражать скоростную вражескую технику.
"Могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага. Летательные аппараты малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы", — добавили в ведомстве.
Напомним, Минобороны запускает проект по расширению применения беспилотных наземных комплексов в бригадах ВСУ.
Также украинские воины начали использовать наземный роботизированный комплекс Гимли, который подвозит боеприпасы и осуществляет эвакуацию.
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