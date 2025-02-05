Дроны ZEUS и HADES начнут использовать в ВСУ — детали

Украинский военный запускает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны допустило к использованию в армии беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES. Новые дроны были созданы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в среду, 5 февраля.

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Новые дроны ZEUS и HADES

Маневренные FPV-дроны этих комплексов оснащены рамами разных размеров. Благодаря настроенным двигателям и усовершенствованной системе управления они способны преследовать и поражать скоростную вражескую технику.

Дроны ZEUS и HADES. Фото: Минобороны

"Могут поражать полевые укрепления, бронетехнику и живую силу врага. Летательные аппараты малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы", — добавили в ведомстве.

Напомним, Минобороны запускает проект по расширению применения беспилотных наземных комплексов в бригадах ВСУ.

Также украинские воины начали использовать наземный роботизированный комплекс Гимли, который подвозит боеприпасы и осуществляет эвакуацию.