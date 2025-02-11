Украинские военнослужащие установили флаг над шахтой в Торецке — видео

ВСУ установили флаг над шахтой в Торецке — видео
Бойцы батальона беспилотных систем VORON 100 ОМБр вывесили сине-желтый флаг в Торецке. Знамя взвилось над шахтой "Центральная".
Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщили в 100 ОМБр Сухопутных войск ВСУ.
Что известно об установлении украинского флага в Торецке
В бригаде отметили, что шахта, которую теперь украшает украинский флаг, является древнейшей шахтой не только в Торецке, но и на Донбассе и в Украине в целом.
В оперативно-стратегической группировке "Хортица" рассказали, что российские оккупанты пытались установить над этой шахтой свои флаги шесть раз.
"В Торецке, с целью создания соответствующей картинки для российских пропагандистских телеканалов и медиа, оккупанты шесть раз пытались установить флаги страны-агрессора на разных локациях. В результате работы наших операторов БпЛА российские флаги-триколоры были уничтожены вместе с знаменосцами", — говорится в сообщении.
Ранее ГУР обнародовало перехват разговора двух россиян. Один из жителей Брянской области советовал своему товарищу быть осторожным, потому что в их местности бродят солдаты РФ, которые сбежали из армии.
Также мы сообщали, что Минобороны разрешило использовать на фронте беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES. Эти дроны создали в Украине.
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