Как сейчас выглядит Торецк - видео 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ

В ВСУ показали, как сейчас выглядит Торецк — видео с высоты
В городе Торецк Донецкой области не утихают ожесточенные бои - продолжаются уличные столкновения, штурмы и атаки. 100-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ опубликовала кадры, демонстрирующие нынешнее состояние города.
Об этом сообщили в Facebook бригады в понедельник, 14 апреля.
Что известно о ситуации в Торецке
По словам украинских военных, противник превратил Торецк в "город-призрак".
"Весна в Торецке... В течение девяти месяцев 100 омбр вместе с приданными ей подразделениями ведет Битву за Торецк. За это время оголтелый "р***кий мир" превратил некогда цветущий город украинского Донбасса в город-призрак...", — добавили в сообщении.
Напомним, что украинские военные из батальона беспилотных систем VORON 100 ОМБр вывесили сине-желтый флаг в Торецке над шахтой "Центральная".
До этого экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко рассказал, что российские захватчики фактически захватили город Торецк Донецкой области.
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