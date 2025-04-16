Денис Ярославський пояснив що удар по Курській області є частиною стратегії ЗСУ

Військовослужбовці 49-го ОДШБ ЗСУ готують раніше захоплений у російських військ танк Т-80. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський прокоментував нещодавній удар по Курській області Росії. За його словами, це не була емоційна реакція на російську атаку по Сумщині, а частина стратегічного плану української армії.

Про це Денис Ярославський заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Для чого ЗСУ атакували Курську область і чи є тут зв'язок з помстою за Суми

"Всі цілі планові. Всі цілі планові знищуються систематично. Я би не став прив'язувати це якось до удару по Сумщині російськими ворожими ракетами, як якась помста. Це стратегічні задачі, які постійно моніторяться, які постійно вичікуються в разі найбільшого скупчення сил противника, наносяться враження", — наголосив Ярославський.

Він уточнив, що атака справді нанесла суттєві втрати російським військам у цьому районі, а також повідомив, що найближчим часом очікуються нові удари — уже заплановані й узгоджені.

"Тобто так дійсно було нанесено враження, яке зараз задало російській армії на цій території. Він доволі такий великий оператор. І я знаю, що зараз ми ще готуємо планові удари аналогічні, про які ви почуєте за ближчий час", — додав командир.

Нагадаємо, вчора, 15 квітня, в Генштабі підтвердили атаку українських військових на пункт дислокації в Курській області, який атакував Суми 13 квітня.

Крім того, українські військові стверджують, що Росія планує наступати на Сумщину.