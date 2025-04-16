Денис Ярославський пояснив що удар по Курській області є частиною стратегії ЗСУ

ЗСУ вдарили по Курщині — у розвідці пояснили мету атаки
Командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський прокоментував нещодавній удар по Курській області Росії. За його словами, це не була емоційна реакція на російську атаку по Сумщині, а частина стратегічного плану української армії.
Про це Денис Ярославський заявив в ефірі Ранок.LIVE.
Для чого ЗСУ атакували Курську область і чи є тут зв'язок з помстою за Суми
"Всі цілі планові. Всі цілі планові знищуються систематично. Я би не став прив'язувати це якось до удару по Сумщині російськими ворожими ракетами, як якась помста. Це стратегічні задачі, які постійно моніторяться, які постійно вичікуються в разі найбільшого скупчення сил противника, наносяться враження", — наголосив Ярославський.
Він уточнив, що атака справді нанесла суттєві втрати російським військам у цьому районі, а також повідомив, що найближчим часом очікуються нові удари — уже заплановані й узгоджені.
"Тобто так дійсно було нанесено враження, яке зараз задало російській армії на цій території. Він доволі такий великий оператор. І я знаю, що зараз ми ще готуємо планові удари аналогічні, про які ви почуєте за ближчий час", — додав командир.
Нагадаємо, вчора, 15 квітня, в Генштабі підтвердили атаку українських військових на пункт дислокації в Курській області, який атакував Суми 13 квітня.
Крім того, українські військові стверджують, що Росія планує наступати на Сумщину.
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