Денис Ярославский объяснил, что удар по Курской области является частью стратегии ВСУ

Военнослужащие 49-го ОДШБ ВСУ готовят ранее захваченный у российских войск танк Т-80. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский прокомментировал недавний удар по Курской области России. По его словам, это не была эмоциональная реакция на российскую атаку по Сумщине, а часть стратегического плана украинской армии.

Об этом Денис Ярославский заявил в эфире Ранок.LIVE.

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"Все цели плановые. Все цели плановые уничтожаются систематически. Я бы не стал привязывать это как-то к удару по Сумщине российскими вражескими ракетами, как какая-то месть. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся, которые постоянно выжидаются в случае наибольшего скопления сил противника, а потом наносят поражение", — подчеркнул Ярославский.

Он уточнил, что атака действительно нанесла существенные потери российским войскам в этом районе, а также сообщил, что в ближайшее время ожидаются новые удары — уже запланированные и согласованные.

"То есть да, действительно было нанесено поражение российской армии на этой территории. И я знаю, что сейчас мы еще готовим аналогичные плановые удары, о которых вы услышите в ближайшее время", — добавил командир.

Напомним, вчера, 15 апреля, в Генштабе подтвердили атаку украинских военных на пункт дислокации россиян в Курской области, который атаковал Сумы 13 апреля.

Кроме того, украинские военные утверждают, что Россия планирует наступать на Сумщину.