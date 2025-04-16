Денис Ярославский объяснил, что удар по Курской области является частью стратегии ВСУ

ВСУ ударили по Курщине — в разведке объяснили цель атаки
Командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский прокомментировал недавний удар по Курской области России. По его словам, это не была эмоциональная реакция на российскую атаку по Сумщине, а часть стратегического плана украинской армии.
Об этом Денис Ярославский заявил в эфире Ранок.LIVE.
Для чего ВСУ атаковали Курскую область, и есть ли здесь связь с местью за Сумы
"Все цели плановые. Все цели плановые уничтожаются систематически. Я бы не стал привязывать это как-то к удару по Сумщине российскими вражескими ракетами, как какая-то месть. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся, которые постоянно выжидаются в случае наибольшего скопления сил противника, а потом наносят поражение", — подчеркнул Ярославский.
Он уточнил, что атака действительно нанесла существенные потери российским войскам в этом районе, а также сообщил, что в ближайшее время ожидаются новые удары — уже запланированные и согласованные.
"То есть да, действительно было нанесено поражение российской армии на этой территории. И я знаю, что сейчас мы еще готовим аналогичные плановые удары, о которых вы услышите в ближайшее время", — добавил командир.
Напомним, вчера, 15 апреля, в Генштабе подтвердили атаку украинских военных на пункт дислокации россиян в Курской области, который атаковал Сумы 13 апреля.
Кроме того, украинские военные утверждают, что Россия планирует наступать на Сумщину.
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