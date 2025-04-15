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Військовий прокоментував плани РФ щодо наступу на Сумщину

15 квітня 2025 18:20
Євтушенко Аліна - редактор
РФ не відмовилася від наступу на Сумщину — військовий Тимочко
Військові ЗСУ на завданні. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram
Євтушенко Аліна - редактор

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував наступ російських військ у Сумській області. За його словами, окупанти не відмовилися від наступу на цей регіон. 

Про це Тимочко розповів у ефірі День.LIVE у вівторок, 15 квітня.

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"Росія не відмовилася від планів наступу на Сумщину, однак ворогу постійно доводиться змінювати тактику через дії ЗСУ, — зазначив військовослужбовець.

Також він нагадав, що у 2024 році РФ готувала наступ. Однак операція українських військових на Курському напрямку зірвала плани ворога.

Тимочко наголосив, що ЗСУ тоді наступали на двох напрямках: Тьоткінський і Суджа. За його словами, на напрямку Суджі вдалось розвинути масштабний наступ, а Тьоткінський дотепер українські воїни утримують.

"Ми ж тоді наступали, і це теж мало чомусь зараз говорять, на двох напрямках: Тьоткінський і Суджа. Просто на напрямку Суджі вдалось розвинути масштабний наступ, а Тьоткінський дотепер все одно ми утримуємо", — нагадав військовий.

Зазначимо, що командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі повідомив, що наразі одна з найнапруженіших ситуацій спостерігається на Сумському напрямку — Росія активізувала бойові дії.

Крім того, нещодавно заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував заяви про плани Росії атакувати Сумську область.

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