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Военный прокомментировал планы РФ по наступлению на Сумщину

15 апреля 2025 18:20
Евтушенко Алина - редактор
РФ не отказалась от наступления на Сумскую область - военный Тимочко
Военные ВСУ на задании. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал наступление российских войск в Сумской области. По его словам, оккупанты не отказались от наступления на этот регион.

Об этом Тимочко рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 15 апреля.

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"Россия не отказалась от планов наступления на Сумщину, однако врагу постоянно приходится менять тактику из-за действий ВСУ, — отметил военнослужащий.

Также он напомнил, что в 2024 году РФ готовила наступление. Однако операция украинских военных на Курском направлении сорвала планы врага.

Тимочко отметил, что ВСУ тогда наступали на двух направлениях: Теткинское и Суджа. По его словам, на направлении Суджи удалось развить масштабное наступление, а Теткинский до сих пор украинские воины удерживают.

"Мы же тогда наступали, и это тоже мало почему-то сейчас говорят, на двух направлениях: Теткинское и Суджа. Просто на направлении Суджи удалось развить масштабное наступление, а Теткинский до сих пор все равно мы удерживаем", — напомнил военный.

Отметим, что командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили сообщил, что сейчас одна из самых напряженных ситуаций наблюдается на Сумском направлении — Россия активизировала боевые действия.

Кроме того, недавно заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал заявления о планах России атаковать Сумскую область.

ВСУ Сумская область война в Украине Россия наступление
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