Росія готує прорив на Сумському напрямку — Мамука Мамулашвілі розкрив деталі

Атака Росії по Сумах. Фото: ДСНС України

Добровольчий батальйон "Грузинський легіон", який входить до складу Сил оборони України, наразі задіяний на кількох напрямках фронту. Як повідомив командир підрозділу, одна з найнапруженіших ситуацій нині спостерігається на Сумському напрямку. Росія активізувала бойові дії, але не поспішає залучати піхоту.

Про це в ефірі Ранок.LIVE висловився командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі.

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За його словами, противник демонструє високу активність. Щодня на цій ділянці фіксується від 100 до 150 артилерійських обстрілів. Російські війська також активно використовують диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються перетнути кордон. Крім того, спостерігається посилення угруповання ворога — як за рахунок живої сили, так і артилерії.

Командир підкреслив, що РФ веде комбіновані обстріли: одночасно застосовуються ударні дрони типу "Шахед" та балістичні ракети.

"Йдуть комбіновані обстріли, використовуються і "Шахеди", і балістичні ракети. Ви бачили, як Росія використовувала їх практично в громадських населених пунктах, в Сумах. Комбіновані атаки направлені для розриву оборони України. І, в принципі, Росія намагається зосередити велику кількість військ на Сумському напрямку. Поки що використовуються так звані диверсійно-розвідувальні групи, не використовується велика кількість військових сил, піхоти", — пояснив командир "Грузинського легіону".

У чому складність наступу військ РФ на Сумщину

Командир "Грузинського легіону" зазначає, що особливості місцевості, а саме лісистість та болотисті ділянки поблизу кордону значно ускладнюють маневри важкої техніки, і противнику буде непросто реалізувати наступальні плани.

"Маневрів у армії терористів немає, як і в принципі, можливостей. І це буде дуже складно зробити. Але, в будь-якому випадку, ми разом з військами оборони України готові до відбиття будь-яких атак на цьому напрямку. І не тільки на цьому. Так що, в принципі, кордон і лінія розмежування контролюється доволі нормально. Ворог не може просунутися поки що", — пояснив Мамука Мамулашвілі.

Нагадаємо, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін висловився щодо тривожних заяв про наміри Росії атакувати Сумську область.

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