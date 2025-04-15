Россия готовит прорыв на Сумском направлении — Мамука Мамулашвили раскрыл детали

Атака России по Сумам. Фото: ГСЧС Украины

Добровольческий батальон "Грузинский легион", который входит в состав Сил обороны Украины, сейчас задействован на нескольких направлениях фронта. Как сообщил командир подразделения, одна из самых напряженных ситуаций сейчас наблюдается на Сумском направлении. Россия активизировала боевые действия, но не спешит привлекать пехоту.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказался командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили.

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По его словам, противник демонстрирует высокую активность. Ежедневно на этом участке фиксируется от 100 до 150 артиллерийских обстрелов. Российские войска также активно используют диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются пересечь границу. Кроме того, наблюдается усиление группировки врага — как за счет живой силы, так и артиллерии.

Командир подчеркнул, что РФ ведет комбинированные обстрелы: одновременно применяются ударные дроны типа "Шахед" и баллистические ракеты.

"Идут комбинированные обстрелы, используются и "Шахеды", и баллистические ракеты. Вы видели, как Россия использовала их практически в общественных населенных пунктах, в Сумах. Комбинированные атаки направлены для разрыва обороны Украины. И, в принципе, Россия пытается сосредоточить большое количество войск на Сумском направлении. Пока что используются так называемые диверсионно-разведывательные группы, не используется большое количество военных сил, пехоты", — пояснил командир "Грузинского легиона".

В чем сложность наступления войск РФ на Сумскую область

Командир "Грузинского легиона" отмечает, что особенности местности, а именно лесистость и болотистые участки вблизи границы, значительно затрудняют маневры тяжелой техники, и противнику будет непросто реализовать наступательные планы.

"Маневров у армии террористов нет, как, в принципе, и возможностей. И это будет очень сложно сделать. Но в любом случае, мы вместе с войсками обороны Украины готовы к отражению любых атак на этом направлении. И не только на этом. Так что, в принципе, граница и линия разграничения контролируются довольно нормально. Враг не может продвинуться пока что", — пояснил Мамука Мамулашвили.

Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин высказался относительно тревожных заявлений о намерениях России атаковать Сумскую область.

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