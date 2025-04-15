Сили оборони вдарили по бригаді РФ, яка обстріляла Суми 13 квітня

Українські військові ведуть вогонь з САУ. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Сили оборони уразили пункт постійної дислокації ракетної бригади РФ у Курській області, яка обстріляла Суми на Вербну неділю 13 квітня. Внаслідок удару зафіксовано детонацію боєприпасів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вівторок, 15 квітня.

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У Генштабі розповіли, що українські бійці атакували низку об'єктів у Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до обстрілів Сум 13 квітня. До цієї операції були залучені:

Сили безпілотних систем,

Сили спеціальних операцій,

Служба безпеки,

інші складові Сил оборони.

Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів. В результаті удару зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Усі наслідки уточнюються.

"Кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату", — наголосили у Генштабі.

Там також додали, що систематична бойова робота по важливих військових об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 13 березня російські війська завдали удару по Сумах. Дві ракети влучили просто в центр міста, коли люди йшли святити вербу.

Внаслідок цього загинуло 35 людей, а ще понад 100 постраждали.

Весь світ підтримав Україну та критично відреагував на жахливий удар загарбників. Водночас Міноборони РФ заявило, що вони били "Іскандерами" нібито по командному пункту ЗСУ.