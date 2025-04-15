Силы обороны ударили по бригаде РФ, которая обстреляла Сумы 13 апреля

Украинские военные ведут огонь из САУ. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Силы обороны поразили пункт постоянной дислокации ракетной бригады РФ в Курской области, которая обстреляла Сумы на Вербное воскресенье 13 апреля. В результате удара зафиксирована детонация боеприпасов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ во вторник, 15 апреля.

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В Генштабе рассказали, что украинские бойцы атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к обстрелам Сум 13 апреля. К этой операции были привлечены:

Силы беспилотных систем,

Силы специальных операций,

Служба безопасности,

другие составляющие Сил обороны.

В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов. В результате удара зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Все последствия уточняются.

"Каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие", — отметили в Генштабе.

Там также добавили, что систематическая боевая работа по важным военным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Напомним, 13 марта российские войска нанесли удар по Сумам. Две ракеты попали прямо в центр города, когда люди шли святить вербу.

В результате этого погибли 35 человек, а еще более 100 пострадали.

Весь мир поддержал Украину и критически отреагировал на ужасный удар захватчиков. В то же время Минобороны РФ заявило, что они били "Искандерами" якобы по командному пункту ВСУ.