Обстріл Сум 13 квітня — Зеленський розповів нові деталі

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі відомо про 34 загиблих внаслідок російського удару по Сумах. Він висловив співчуття рідним та близьким.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у неділю, 13 квітня.

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Глава держави розповів, що було дві російські балістичні ракети. Перша з них влучила в одну з будівель університету, а друга — розірвалась над вулицею.

"117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці та почали рятувальні роботи", — наголосив Зеленський.

За його словами, російський удар стався по центру Сум у Вербну неділю. Зеленський додав, що тільки "абсолютно відбита сволота" може робити таке.

Нагадаємо, після російського удару по Сумах Зеленський закликав світ не мовчати.

А у Генштабі ЗСУ наголосили, що відповідь на удар по Сумах буде жорсткою. Там додали, що РФ знову демонструє, що не прагне миру.