Обстріл Сум 13 квітня — Зеленський розповів нові деталі

Удар по Сумах у Вербну неділю — нові деталі від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі відомо про 34 загиблих внаслідок російського удару по Сумах. Він висловив співчуття рідним та близьким.
Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у неділю, 13 квітня.
Російська атака на Суми 13 квітня
Глава держави розповів, що було дві російські балістичні ракети. Перша з них влучила в одну з будівель університету, а друга — розірвалась над вулицею.
"117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці та почали рятувальні роботи", — наголосив Зеленський.
За його словами, російський удар стався по центру Сум у Вербну неділю. Зеленський додав, що тільки "абсолютно відбита сволота" може робити таке.
Нагадаємо, після російського удару по Сумах Зеленський закликав світ не мовчати.
А у Генштабі ЗСУ наголосили, що відповідь на удар по Сумах буде жорсткою. Там додали, що РФ знову демонструє, що не прагне миру.
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