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Важливо всім у світі не мовчати — Зеленський про обстріл Сум

13 квітня 2025 14:21
Аркадій Пастула - Редактор
Атака окупантів на Суми 13 квітня — Зеленський закликав світ не мовчати
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким жертвам російського обстрілу Сум у неділю, 13 квітня. Він наголосив, що важливо всім у світі не мовчати та не залишатись байдужими.

Про це глава держави написав у Telegram.

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Російський удар по Сумах 13 квітня

Наразі відомо про 31 загиблого, у тому числі двоє дітей. Крім того, понад 80 цивільних поранені, зокрема десять дітей. Наразі усім надається необхідна допомога.

Удар Росії по Сумах у неділю, 13 квітня
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС
Вибухи у Сумах 13 квітня
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

"Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну", — наголосив Зеленський.

Наслідки обстрілу Сум 13 квітня
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Атака російських окупантів на Суми 13 квітня
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

Він зауважив, що вже пішов другий місяць, як російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозицію США щодо повного припинення вогню.

Жертви внаслідок удару по Сумах 13 квітня
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обстріл Сум 13 квітня
Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

"На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію", — додав український лідер.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що російські окупанти вбили у Сумах 31 людину, ще 84 — поранено.

А у МЗС зазначили, що передають інформацію про черговий російський злочин партнерам та міжнародним інституціям.

Володимир Зеленський війна вбивство Україна Суми обстріли
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