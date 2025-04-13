Атака окупантів на Суми 13 квітня — Зеленський закликав світ не мовчати

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким жертвам російського обстрілу Сум у неділю, 13 квітня. Він наголосив, що важливо всім у світі не мовчати та не залишатись байдужими.

Про це глава держави написав у Telegram.

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Російський удар по Сумах 13 квітня

Наразі відомо про 31 загиблого, у тому числі двоє дітей. Крім того, понад 80 цивільних поранені, зокрема десять дітей. Наразі усім надається необхідна допомога.

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

"Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на Росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну", — наголосив Зеленський.

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

Він зауважив, що вже пішов другий місяць, як російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозицію США щодо повного припинення вогню.

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

"На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що російські окупанти вбили у Сумах 31 людину, ще 84 — поранено.

А у МЗС зазначили, що передають інформацію про черговий російський злочин партнерам та міжнародним інституціям.