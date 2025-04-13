Атака оккупантов на Сумы 13 апреля — Зеленский призвал мир не молчать

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким жертвам российского обстрела Сум в воскресенье, 13 апреля. Он подчеркнул, что важно всем в мире не молчать и не оставаться равнодушными.

Об этом глава государства написал в Telegram.

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Российский удар по Сумам 13 апреля

Известно о 31 погибшем, в том числе двое детей. Кроме того, более 80 гражданских ранены, в том числе десять детей. Сейчас всем оказывается необходимая помощь.

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

"Очень важно всем в мире не молчать, не оставаться равнодушными. Российские удары заслуживают только осуждения. Нужно давление на Россию, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность людям. Без действительно сильного давления, без должной поддержки Украины Россия и в дальнейшем будет затягивать эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

Он отметил, что уже пошел второй месяц, как российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложение США о полном прекращении огня.

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

"К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут себе позволить убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ГСЧС сообщили, что российские оккупанты убили в Сумах 31 человека, еще 84 — ранены.

А в МИД отметили, что передают информацию об очередном российском преступлении партнерам и международным институтам.