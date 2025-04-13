Атака Росії на Суми 13 квітня — кількість загиблих та поранених зросла

Російський удар по Сумах — кількість жертв знову зросла
У Сумах знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу у неділю, 13 квітня. Ворог вбив 31 людину.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Увага! Відео містить чутливі кадри, 18+!
Російський обстріл Сум 13 квітня
"Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них дві дитини", — йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про 84 постраждалих, у тому числі десятеро дітей. Ліквідація наслідків продовжується.
Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна передає інформацію про обстріл Сум для партнерів та міжнародних інституцій.
Раніше на обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський. Він показав відео з наслідками.
Читайте Новини.LIVE!