Атака Росії на Суми 13 квітня — кількість загиблих та поранених зросла

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: Сумська обласна прокуратура

У Сумах знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу у неділю, 13 квітня. Ворог вбив 31 людину.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Російський обстріл Сум 13 квітня

"Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них дві дитини", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

Наразі відомо про 84 постраждалих, у тому числі десятеро дітей. Ліквідація наслідків продовжується.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

Наслідки російського обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна передає інформацію про обстріл Сум для партнерів та міжнародних інституцій.

Раніше на обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський. Він показав відео з наслідками.

