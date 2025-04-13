Атака России на Сумы 13 апреля — количество погибших и раненых возросло

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: Сумская областная прокуратура

В Сумах снова возросло количество погибших и раненых в результате российского обстрела в воскресенье, 13 апреля. Враг убил 31 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Российский обстрел Сум 13 апреля

"По состоянию на 13:40 погиб 31 человек, из них два ребенка", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

Сейчас известно о 84 пострадавших, в том числе десять детей. Ликвидация последствий продолжается.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина передает информацию об обстреле Сум для партнеров и международных институтов.

Ранее на обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он показал видео с последствиями.