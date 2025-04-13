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Российский удар по Сумам — количество жертв снова возросло

13 апреля 2025 14:00
Аркадий Пастула - Редактор
Атака России на Сумы 13 апреля — количество погибших и раненых возросло
Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: Сумская областная прокуратура
Аркадий Пастула - Редактор

В Сумах снова возросло количество погибших и раненых в результате российского обстрела в воскресенье, 13 апреля. Враг убил 31 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Российский обстрел Сум 13 апреля

"По состоянию на 13:40 погиб 31 человек, из них два ребенка", — говорится в сообщении.

Наслідки російського удару по Сумах 13 квітня
Спасатели ликвидируют последствия обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС
Обстріл Сум 13 квітня
Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

Сейчас известно о 84 пострадавших, в том числе десять детей. Ликвидация последствий продолжается.

Російська атака на Суми 13 квітня
Спасатели ликвидируют последствия обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Сумах 13 квітня
Последствия российского обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина передает информацию об обстреле Сум для партнеров и международных институтов.

Ранее на обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он показал видео с последствиями.

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