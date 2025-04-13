Атака России на Сумы 13 апреля — количество погибших и раненых возросло

Российский удар по Сумам — количество жертв снова возросло
В Сумах снова возросло количество погибших и раненых в результате российского обстрела в воскресенье, 13 апреля. Враг убил 31 человека.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
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Российский обстрел Сум 13 апреля
"По состоянию на 13:40 погиб 31 человек, из них два ребенка", — говорится в сообщении.
Сейчас известно о 84 пострадавших, в том числе десять детей. Ликвидация последствий продолжается.
Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина передает информацию об обстреле Сум для партнеров и международных институтов.
Ранее на обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он показал видео с последствиями.
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