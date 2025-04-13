Обстріл Сум 13 квітня — росіяни вдарили балістикою по центру міста

Наслідки російського удару по Сумах 13 квітня. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Російські окупанти у неділю, 13 квітня, завдали удару балістикою по центру Сум. Атака відбулася саме тоді, коли на вулиці було багато людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

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Клименко наголосив, що наразі організовують рятувальні та ліквідаційні роботи в Сумах. За його словами, це свідоме знищення цивільних у велике церковне свято.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Сум 13 квітня. Фото: ДСНС

"З перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські. Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину. Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках", — розповів Клименко.

Правоохоронці обмежили доступ до зони ураження. Він закликав людей дотримуватися встановлених обмежень, щоб екстрені служби могли швидко працювати. Клименко зазначив, що наразі важлива кожна хвилина для постраждалих.

У Сумах також розгорнули штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим.

"Слідчі, криміналісти на місцях ударів — збирають докази, документують жорстокий воєнний злочин РФ проти цивільного населення", — додав міністр.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 квітня загарбники атакували цивільну інфраструктуру Сум. Внаслідок обстрілу є багато загиблих та поранених.

На ворожий обстріл вже відреагував український лідер Володимир Зеленський. Він закликав партнерів до жорсткої реакції на черговий терористичний акт росіян.