Обстрел Сум 13 апреля — россияне ударили баллистикой по центру города

Последствия российского удара по Сумам 13 апреля. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Российские оккупанты в воскресенье, 13 апреля, нанесли удар баллистикой по центру Сум. Атака произошла именно тогда, когда на улице было много людей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Сум 13 апреля

Клименко отметил, что сейчас организуют спасательные и ликвидационные работы в Сумах. По его словам, это сознательное уничтожение гражданских в большой церковный праздник.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Сум 13 апреля. Фото: ГСЧС

"С первых минут на места поражений прибыли спасатели и полицейские. Много жертв. По предварительным данным, 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены на эту минуту. Люди пострадали прямо посреди улицы, в машинах, общественном транспорте, в домах", — рассказал Клименко.

Правоохранители ограничили доступ к зоне поражения. Он призвал людей придерживаться установленных ограничений, чтобы экстренные службы могли быстро работать. Клименко отметил, что сейчас важна каждая минута для пострадавших.

В Сумах также развернули штаб для приема заявлений и оказания помощи пострадавшим.

"Следователи, криминалисты на местах ударов — собирают доказательства, документируют жестокое военное преступление РФ против гражданского населения", — добавил министр.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, 13 апреля захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Сум. В результате обстрела есть много погибших и раненых.

На вражеский обстрел уже отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он призвал партнеров к жесткой реакции на очередной террористический акт россиян.