Обстрел Сум 13 апреля — Зеленский рассказал новые детали

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас известно о 34 погибших в результате российского удара по Сумам. Он выразил соболезнования родным и близким.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в воскресенье, 13 апреля.

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Глава государства рассказал, что было две российские баллистические ракеты. Первая из них попала в одно из зданий университета, а вторая — разорвалась над улицей.

"117 человек были ранены, в том числе дети и, в частности, девочка двадцать пятого года рождения. Врачи, все медицинские работники делают максимум, чтобы помочь, чтобы как можно больше спасти. Я благодарен всем службам, которые за считанные минуты были на месте и начали спасательные работы", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российский удар произошел по центру Сум в Вербное воскресенье. Зеленский добавил, что только "абсолютно отбитая сволочь" может делать такое.

Напомним, после российского удара по Сумам Зеленский призвал мир не молчать.

А в Генштабе ВСУ отметили, что ответ на удар по Сумам будет жестким. Там добавили, что РФ снова демонстрирует, что не стремится к миру.