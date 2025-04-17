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Военный ВСУ объяснил, как оккупанты жертвуют своими солдатами

17 апреля 2025 13:40
Аркадий Пастула - Редактор
РФ бросает штурмовые группы без эвакуации — детали от Ябчанка
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Военный Вооруженных сил Украины Александр Ябчанка рассказал о тактике российских оккупантов. По его словам, захватчики штурмуют малыми группами, жертвуя собственными солдатами.

Об этом Александр Ябчанка рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 17 апреля.

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Ябчанка говорит, что такая тактика позволяет противнику закрепляться небольшими группами на позициях, а также усложнять работу украинских защитников.

"Фактически они отправляют свою живую силу в одну сторону... представления такого понятия, как эвакуация, практически нет. Примерно 80% их живой силы мы уничтожаем на подходе, но все равно какая-то часть накапливается, и потом те 20% нам надо находить, выкуривать их из мест, из укрытий", — рассказал военный.

По его словам, сейчас так выглядит картина на линии боевого соприкосновения.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с начала этого года бойцам удалось поразить 4 910 артсистем оккупантов.

Ранее в ВСУ показали отражение массированного штурма противника на Новопавловском направлении. В результате работы украинских защитников враг бросил колонну техники.

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