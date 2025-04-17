У 2025 році Сили оборони вже вразили 4 910 артилерійських систем РФ, — Сирський

Сирський розкрив, скільки артсистем РФ знищили бійці у 2025 році
Сили оборони України продовжують системно знищувати артилерійські установки російської армії вздовж усієї лінії фронту. Окупанти щодня втрачають свої вогневі засоби.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook в четвер, 17 квітня.
Скільки артсистем РФ було знищено
За словами Сирського, лише з початку 2025 року було вражено 4 910 артсистем противника.
Водночас, з січня 2024 року, за рік і неповних чотири місяці, втрати росіян у цій категорії озброєння сягнули майже 18 тисяч одиниць — 17 960.
"Дякую українським воїнам за ефективну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що від початку 2025 року українські військові знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога. А від початку Курської операції втрати Росії склали понад 55 тисяч осіб.
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