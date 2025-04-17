У 2025 році Сили оборони вже вразили 4 910 артилерійських систем РФ, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Сили оборони України продовжують системно знищувати артилерійські установки російської армії вздовж усієї лінії фронту. Окупанти щодня втрачають свої вогневі засоби.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook в четвер, 17 квітня.

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За словами Сирського, лише з початку 2025 року було вражено 4 910 артсистем противника.

Водночас, з січня 2024 року, за рік і неповних чотири місяці, втрати росіян у цій категорії озброєння сягнули майже 18 тисяч одиниць — 17 960.

"Дякую українським воїнам за ефективну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що від початку 2025 року українські військові знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога. А від початку Курської операції втрати Росії склали понад 55 тисяч осіб.