Втрати окупантів - з початку року ЗСУ знищили понад 11,5 тисячі ворожих автомобілів

Сирський відзвітував про кількість знищеної логістики РФ — відео
Від початку 2025 року українські військові знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога. Це ускладнило логістику окупантів.
Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у понеділок, 14 квітня.
Що відомо про втрати РФ серед автомобілістів
"Від початку цього року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом з початку 2024 року було вражено понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника", — ідеться у повідомленні.
За словами генерала Сирського, знищення логістики ворога — одна з ключових задач Сил оборони України.
Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів.
"Дякую українським воїнам за професійну та ефективну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", — резюмував Сирський.
Раніше Сирський заявив, що від початку Курської операції втрати Росії склали понад 55 тисяч осіб.
А за словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, Росія щодня мобілізує близько 1000 осіб в той час, як втрачає до 1500 на день.
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