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Сирський відзвітував про кількість знищеної логістики РФ — відео

14 квітня 2025 19:12
Анастасія Писаненко - редактор
Втрати окупантів - з початку року ЗСУ знищили понад 11,5 тисячі ворожих автомобілів
Знищення окупантів. Фото: скріншот із відео
Анастасія Писаненко - редактор

Від початку 2025 року українські військові знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога. Це ускладнило логістику окупантів.

Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у понеділок, 14 квітня.

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"Від початку цього року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом з початку 2024 року було вражено понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника", — ідеться у повідомленні.

За словами генерала Сирського, знищення логістики ворога — одна з ключових задач Сил оборони України.

Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів.

"Дякую українським воїнам за професійну та ефективну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", — резюмував Сирський.

Раніше Сирський заявив, що від початку Курської операції втрати Росії склали понад 55 тисяч осіб.

А за словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, Росія щодня мобілізує близько 1000 осіб в той час, як втрачає до 1500 на день.

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