Втрати окупантів - з початку року ЗСУ знищили понад 11,5 тисячі ворожих автомобілів

Знищення окупантів. Фото: скріншот із відео

Від початку 2025 року українські військові знищили 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки ворога. Це ускладнило логістику окупантів.

Про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у понеділок, 14 квітня.

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"Від початку цього року ворог втратив 11 583 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Загалом з початку 2024 року було вражено понад 35 тисяч одиниць автотехніки противника", — ідеться у повідомленні.

За словами генерала Сирського, знищення логістики ворога — одна з ключових задач Сил оборони України.

Завдяки злагодженим діям українських захисників та нарощуванню ударів дронами, сотні тисяч тонн боєприпасів, обладнання й пального так і не дісталися безпосередньо до передових підрозділів російських окупантів.

"Дякую українським воїнам за професійну та ефективну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", — резюмував Сирський.

Раніше Сирський заявив, що від початку Курської операції втрати Росії склали понад 55 тисяч осіб.

А за словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, Росія щодня мобілізує близько 1000 осіб в той час, як втрачає до 1500 на день.