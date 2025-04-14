Потери оккупантов - с начала года ВСУ уничтожили более 11,5 тысячи вражеских автомобилей

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот из видео

С начала 2025 года украинские военные уничтожили 11 583 единицы автомобильной и специальной техники врага. Это усложнило логистику оккупантов.

Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в понедельник, 14 апреля.

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"С начала этого года враг потерял 11 583 единицы автомобильной и специальной техники. Всего с начала 2024 года было поражено более 35 тысяч единиц автотехники противника", — говорится в сообщении.

По словам генерала Сырского, уничтожение логистики врага - одна из ключевых задач Сил обороны Украины.

Благодаря слаженным действиям украинских защитников и наращиванию ударов дронами, сотни тысяч тонн боеприпасов, оборудования и горючего так и не добрались непосредственно до передовых подразделений российских оккупантов.

"Спасибо украинским воинам за профессиональную и эффективную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине", — резюмировал Сырский.

Ранее Сырский заявил, что с начала Курской операции потери России составили более 55 тысяч человек.

А по словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, Россия ежедневно мобилизует около 1000 человек в то время, как теряет до 1500 в день.