В 2025 году Силы обороны уже поразили 4 910 артиллерийских систем РФ, - Сырский

Сырский сказал, сколько артсистем РФ уничтожили бойцы в 2025 году
Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать артиллерийские установки российской армии вдоль всей линии фронта. Оккупанты ежедневно теряют свои огневые средства.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в четверг, 17 апреля.
Сколько артсистем РФ было уничтожено
По словам Сырского, только с начала 2025 года было поражено 4 910 артсистем противника.
В то же время с января 2024 года, за год и неполных четыре месяца, потери россиян в этой категории вооружения достигли почти 18 тысяч единиц — 17 960.
"Спасибо украинским воинам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что с начала 2025 года украинские военные уничтожили 11 583 единицы автомобильной и специальной техники врага. А с начала Курской операции потери России составили более 55 тысяч человек.
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