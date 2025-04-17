В 2025 году Силы обороны уже поразили 4 910 артиллерийских систем РФ, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать артиллерийские установки российской армии вдоль всей линии фронта. Оккупанты ежедневно теряют свои огневые средства.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в четверг, 17 апреля.

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По словам Сырского, только с начала 2025 года было поражено 4 910 артсистем противника.

В то же время с января 2024 года, за год и неполных четыре месяца, потери россиян в этой категории вооружения достигли почти 18 тысяч единиц — 17 960.

"Спасибо украинским воинам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что с начала 2025 года украинские военные уничтожили 11 583 единицы автомобильной и специальной техники врага. А с начала Курской операции потери России составили более 55 тысяч человек.