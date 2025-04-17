Сирський заявив про успіхи ЗСУ на Донеччині - що відомо

Сирський з бійцями ОТУ "Донецьк". Фото: Facebook Олександра Сирського

Операційна зона військ ОТУ "Донецьк" стала однією з найбільш активних і важливих точок на фронті, де наші сили продовжують зупиняти ворога та відбивати його штурми. Так, за останні тижні бійці звільнили близько 16 квадратних кілометрів території на Донеччині.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook у четвер, 17 квітня.

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Що відомо про успіхи українських бійців на Донеччині

"Протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього найпотужнішого угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби", — заявив Сирський.

Сирський відвідав бійців на Донеччині. Фото: Facebook Олександра Сирського

За його словами, на Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат.

Крім того, Головнокомандувач заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, плідно попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах, на місцях вирішив проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

"Звичайно, наш головний капітал й найвища цінність — це наші люди. Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи", — додав він.

Сирський також віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб.

Сирський відвідав бійців на найгарачішому напрямку. Фото: Facebook Олександра Сирського

"Противник не змінив свої плани — відтіснити підрозділи Збройних Сил України за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак, задум ворога залишається нереалізованим", — підсумував він.

Крім того, він додав, що за останні тижні бійці звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко.

Нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що спроби росіян протиснути оборону ЗСУ обертаються для них рекордними втратами. Лише від початку року ворог втратив понад 140 тисяч осіб.

Раніше Сирський заявив, що від початку Курської операції втрати Росії склали понад 55 тисяч осіб.