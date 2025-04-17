Сырский заявил об успехах ВСУ в Донецкой области - что известно

Сырский с бойцами ОТГ "Донецк". Фото: Facebook Александра Сырского

Операционная зона войск ОТГ "Донецк" стала одной из самых активных и важных точек на фронте, где наши силы продолжают останавливать врага и отражать его штурмы. Так, за последние недели бойцы освободили около 16 квадратных километров территории в Донецкой области.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в четверг, 17 апреля.

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"В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства", — заявил Сирский.

Сырский посетил бойцов в Донецкой области. Фото: Facebook Александра Сырского

По его словам, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери.

Кроме того, Главнокомандующий заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского, плодотворно поработал с командирами бригад на их командных пунктах, на местах решил проблемные вопросы по организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.

"Конечно, наш главный капитал и наивысшая ценность — это наши люди. Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы", — добавил он.

Сырский также отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворения имеющихся потребностей.

Сырский посетил бойцов на самом горячем направлении. Фото: Facebook Александра Сырского

"Противник не изменил свои планы — оттеснить подразделения Вооруженных Сил Украины за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей. Однако, замысел врага остается нереализованным", — подытожил он.

Кроме того, он добавил, что за последние недели бойцы освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что попытки россиян продавить оборону ВСУ оборачиваются для них рекордными потерями. Только с начала года враг потерял более 140 тысяч человек.

Ранее Сирский заявил, что с начала Курской операции потери России составили более 55 тысяч человек.