Сырский заявил об успехах ВСУ в Донецкой области - что известно

Освободили 16 кв км — Сырский заявил об успехах на Донетчине
Операционная зона войск ОТГ "Донецк" стала одной из самых активных и важных точек на фронте, где наши силы продолжают останавливать врага и отражать его штурмы. Так, за последние недели бойцы освободили около 16 квадратных километров территории в Донецкой области.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в четверг, 17 апреля.
Что известно об успехах украинских бойцов в Донецкой области
"В течение трех суток побывал фактически во всех бригадах этой мощнейшей группировки Сил обороны Украины, которая несет на себе основное бремя противостояния весеннему наступлению врага и уничтожает его лучшие силы и средства", — заявил Сирский.
По его словам, на Покровском направлении, наши воины ежедневно останавливают около 30 штурмовых действий противника, наносят российским оккупантам значительные потери.
Кроме того, Главнокомандующий заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского, плодотворно поработал с командирами бригад на их командных пунктах, на местах решил проблемные вопросы по организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами.
"Конечно, наш главный капитал и наивысшая ценность — это наши люди. Обратил внимание на тщательную подготовку и обеспечение боевых действий каждого боевого подразделения, каждой штурмовой группы", — добавил он.
Сырский также отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворения имеющихся потребностей.
"Противник не изменил свои планы — оттеснить подразделения Вооруженных Сил Украины за пределы Донецкой и Луганской областей и выйти на административные границы этих областей. Однако, замысел врага остается нереализованным", — подытожил он.
Кроме того, он добавил, что за последние недели бойцы освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.
Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что попытки россиян продавить оборону ВСУ оборачиваются для них рекордными потерями. Только с начала года враг потерял более 140 тысяч человек.
Ранее Сирский заявил, что с начала Курской операции потери России составили более 55 тысяч человек.
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