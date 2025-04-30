Сырский заявил что Россия активизировала штурмы на Покровском направлении

РФ усиленно штурмует Покровское направление — заявление Сырского
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что несмотря на заявления оккупационной армии Кремля о готовности к прекращению огня на майские праздники, на фронте ситуация кардинально другая. Россияне значительно нарастили интенсивность боевых действий, особенно на Покровском направлении.
Об этом Александр Сырский сообщил на своей странице в Telegram.
Россияне бросают на штурмы Покровского направления большое количество войск
По словам Сырского, российские войска и в дальнейшем хотят прорвать оборонительную линию ВСУ, чтобы выйти на административную границу Днепропетровской области, несмотря на полное отсутствие успеха ни в оперативном, ни в тактическом измерениях.
"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах", - сообщил Сырский.
Сырский посетил бригады, которые держат линию обороны
В ответ на усиление угрозы генерал Сырский лично работал в бригадах, которые держат оборону на самом горячем участке. Целью визита было оперативное реагирование на насущные потребности частей и поддержка командиров в организации оборонительных действий.
По результатам совещаний принято решение о дополнительных поставках боеприпасов, дронов, средств радиоэлектронной борьбы и резервов.
"Во время работы подробно заслушал командиров, принял решение о дополнительном обеспечении боеприпасами, дронами, средствами РЭБ и резервами. Особый акцент сделан на беспилотные ударные системы. Несмотря на постоянный натиск и попытки прорыва, враг постоянно несет потери и отходит назад. Огневое поражение осуществляется на всю глубину боевых порядков противника", — сообщил Александр Сырский.
Напомним, 28 апреля в Кремле обнародовали указ президента Владимира Путина, что тот якобы объявил трехдневное перемирие с 8 по 11 мая.
Также аналитики ISW объяснили, как Россия хочет изменить тактику войны против Украины.
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